Scott Disick klärt Sohn Mason über sein Alkoholproblem auf

Scott Disick (41) hat offen über schwierige Gespräche mit seinem ältesten Sohn Mason (15) gesprochen. Bei der Premiere von Khloé Kardashians (40) neuem, unter anderem auf X veröffentlichten Podcast "Khloé in Wonderland", erzählt der Reality-Star, wie er immer wieder mit Mason über seine eigenen Erfahrungen mit Alkoholmissbrauch sprechen würde. "Ich erkläre ihm, wie Alkohol mein Leben beeinflusst hat und in welche schwierigen Situationen er mich gebracht hat", sagt Scott im Gespräch mit Khloé. Er erklärt, dass sein Sohn gedacht habe, dass sein Vater ihn wegen seiner eigenen Vorgeschichte anders behandeln würde, wenn er Alkohol trinke. Doch Scott habe ihm versichert: "Wenn ich ein Problem mit Alkohol bei dir sehe, werde ich handeln. Aber bis dahin bist du wie jedes andere Kind." Gleichzeitig betonte der Ex von Kourtney Kardashian (45), dass seine Vergangenheit als Warnung für seinen Sprössling dienen könnte.

Scott und Kourtney, die von 2006 bis 2015 ein Paar waren, haben auch die Kinder Penelope (12) und Reign (10). In der Vergangenheit kämpfte der Unternehmer immer wieder mit Alkohol- und Drogenproblemen, die nicht nur in der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians thematisiert wurden, sondern auch Grund für mehrere Aufenthalte in Reha-Kliniken waren. Khloé merkt im Podcast an, dass Masons Sicht auf die "ungezügelten" Tage seines Vaters ihn womöglich davon abhalten könnte, die gleichen Fehler zu machen. Scott stimmt ihr zu, scherzt jedoch, dass Mason vielleicht denken könnte: "Wow, mein Vater war damals echt ein Idiot." Trotz der schweren Aufnahmen schätzt Scott die Möglichkeit, durch die alten Reality-Show-Aufnahmen viele Momente ihres Familienlebens für seine Kinder zugänglich zu machen.

Hinter der Kamera zeigt sich Scott, der heute nach eigenen Angaben völlig ohne Alkohol lebt, bei der Erziehung seiner Kinder sehr offen und verantwortungsbewusst. Besonders die Beziehung zu Mason scheint ihm am Herzen zu liegen, da der Teenager langsam erwachsen wird und beginnt, die Welt samt all ihren Versuchungen zu erkunden. Scott erklärt, dass er seinem Sohn auch Ratschläge zu Beziehungen geben würde, etwa dazu, ehrlich zu sein und niemanden zu manipulieren. Für sich selbst sei er aktuell weniger auf der Suche nach einer romantischen Partnerschaft, sondern konzentriere sich auf seine Rolle als Vater. Kourtney hingegen ist bereits seit 2022 mit dem Blink-182-Drummer Travis Barker (49) glücklich verheiratet. 2023 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Rocky Thirteen Barker (1) das Licht der Welt.

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

Instagram / kimkardashian Mason Disick, Scott Disick, Penelope Disick, Kim Kardashian und ihre Kids

