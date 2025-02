Drängte Scott Disick seine Ex Holly Scarfone zu Beauty-OPs?

Holly Scarfone, bekannt aus der Dating-Show "Too Hot to Handle", sorgt aktuell mit brisanten Aussagen für Schlagzeilen. In ihrem Podcast "Suite ‘n Salty" erzählte die Influencerin von einem Ex-Partner, der sie während ihrer Beziehung dazu gedrängt haben soll, sich mehreren Schönheitsoperationen zu unterziehen. Obwohl Holly den Namen des Mannes nicht direkt nannte, präsentierte sie Nachrichten eines Kontakts mit den Initialen "SD". Die Hinweise, die sie durch Worte wie "Rot Shnisick" – eine Anspielung auf den Reality-Star Scott Disick (41) – gab, ließen keinen Zweifel daran, wer gemeint sein könnte.

Laut Holly begann das Thema plötzlich, nachdem sie ihrem Ex eine harmlose Nachricht zu Ostern geschickt hatte. "Er meinte: 'Oh, können wir nicht diese Brust-OP machen, von der du gesprochen hast?'" und schlug vor, in einer Sitzung auch gleich eine Fettabsaugung durchzuführen, die sie für einen sogenannten Brazilian Butt Lift verwenden könne, so die Reality-Darstellerin. Sie erklärte weiter, dass es sich bei dieser Prozedur um eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen überhaupt handele. Scott und Holly wurden 2022 mehrfach zusammen gesehen, unter anderem in einem Restaurant in Malibu und später auf einer Reise nach Paris, doch ihre Beziehung war offenbar nur von kurzer Dauer.

Privat hat Scott Disick, bekannt aus Keeping Up with the Kardashians, eine bewegte Liebesgeschichte. Er war neun Jahre lang mit Kourtney Kardashian (45) zusammen und teilt mit ihr drei Kinder. Holly hingegen wurde vor ihrer Verbindung zu Scott vor allem durch die Reality-Show "Too Hot to Handle" bekannt und war auch kurzzeitig mit ihrem Co-Star Nathan Soan Mngomezulu liiert. In ihrem Podcast erklärte sie, dass sie sich lange nicht traute, über ihre Erfahrungen zu sprechen: "Ich war ziemlich jung, und die ganze Sache hat mich damals sehr eingeschüchtert." Jetzt hoffe sie, mit ihrer Geschichte andere inspirieren zu können, sich nicht unter Druck setzen zu lassen.

Instagram / hollyscarfone Holly Scarfone, Influencerin

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

