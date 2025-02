Scott Disick verteidigt Khloé Kardashian leidenschaftlich

Khloé Kardashian (40) und Scott Disick (41) sorgen weiterhin für Gesprächsstoff. Der Reality-TV-Star und der Ex von Kourtney Kardashian (45) haben eine enge Beziehung, die immer wieder Spekulationen befeuert, wie das Magazin Ok! berichtet. "Scott ist extrem beschützend, wenn es um Khloé geht. Wenn jemand ein schlechtes Wort über sie verliert, ist er sofort kampfbereit", verrät eine Quelle. Zudem soll er auch sehr flirtfreudig mit ihr umgehen, was Beobachter dazu bringt, über eine mögliche romantische Anziehung zu spekulieren. Beide betonten jedoch wiederholt, dass ihre Beziehung rein freundschaftlicher Natur sei. Erst im Januar scherzte Scott in Khloés Podcast "Khloé In Wonder Land" über die Gerüchte und nannte die Vorstellung, dass sie ein Paar seien, "ziemlich verrückt".

Im Laufe ihrer langen Freundschaft haben die beiden immer wieder betont, dass es zwischen ihnen nie mehr als platonische Gefühle gegeben habe. So erklärte Scott an gleicher Stelle weiter: "Ich habe Kinder mit ihrer Schwester. Wir sind keine Seelenverwandten." Khloé fügte hinzu, dass die Vorstellung, mit Scott eine romantische Beziehung zu führen, für sie "absurd" sei. Dennoch gibt es Stimmen, die die enge Bindung zwischen ihnen ungewöhnlich finden – selbst innerhalb der Kardashian-Jenner-Dynamik. Auch Khloés Mutter Kris Jenner (69) hätte laut Insidern nichts gegen eine Beziehung der beiden einzuwenden und würde sie sogar unterstützen, sollte es jemals dazu kommen.

Scott und Khloé pflegen nicht nur eine enge Freundschaft, sondern teilen auch viele private Erlebnisse, die ihre Verbindung stärken. Während Scott als Ex-Partner von Kourtney Kardashian und Vater ihrer drei Kinder weiterhin eine wichtige Rolle in der Familie spielt, hat Khloé kürzlich mit ihrer eigenen Vergangenheit abgeschlossen. In einer Folge von The Kardashians traf sie auf ihren Ex-Mann Lamar Odom (45), um ihm einige seiner Sachen zurückzugeben und endgültig mit der Beziehung abzuschließen. Nun hofft Khloé darauf, in ihren 40ern noch den Mann fürs Leben zu finden. Ob als bester Freund oder Beschützer: Scott bleibt ein fester Bestandteil von Khloés Leben – und die Gerüchte um die beiden wohl ein Dauerthema.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2025

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

