Die erste Folge von Sing meinen Song ging mächtig ans Herz! Am Dienstagabend flimmerte die Auftakt-Episode der siebten Staffel über die TV-Bildschirme. Mit den Interpretationen der Songs von Max Giesinger (31) rührten MoTrip, Lea (27), Nico Santos (27), Paddy Kelly (42), Ilse DeLange (42) und Jan Plewka (49) die Fans tatsächlich zu Tränen. Am Ende wurde einer der Auftritte zum Sieger des Abends gekürt – und dieser Titel ging an MoTrip!

Schon nachdem der Rapper die ersten Zeilen von "80 Millionen" angestimmt hatte, waren in Max' Augen erste Tränchen zu sehen – denn Mo hatte den Titel auf seine eigene Migrations-Geschichte umgedichtet. "Alles verloren in der Nacht, als wir flohen", sang der gebürtige Libanese über die Flucht seiner Familie während des Bürgerkriegs 1989. "Die Version war so krass, dass ich es immer noch nicht glauben kann!", erklärte Max ergriffen und ernannte Mo damit zum Gewinner der ersten Folge.

Das Publikum der Show dürfte mit dieser Entscheidung zufrieden sein – denn während Mos Performance häuften sich auf Twitter zahlreiche berührte Kommentare: "Wow, Gänsehaut pur", schwärmte ein Zuschauer in dem Netzwerk.

