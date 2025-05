Geständnis: So sehr hat das Papasein Rapper Finch verändert

Rapper Finch (35) gewährte am Dienstagabend in der Vox-Show Sing meinen Song einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Der Musiker, der Ende 2022 Vater wurde, verriet über die Geburt seiner Tochter: "Das hat mein Leben so krass verändert. Ich habe immer so gelebt, dass ich dachte: Pfeif drauf, was morgen kommt. Vollgas." Besonders geprägt habe ihn der Moment, als er seine Tochter das erste Mal auf dem Arm hielt. "Da wurde der harte Finch mal kurz ganz anders", gestand er ehrlich. Obwohl der Rapper und die Mutter des Kindes kein Paar sind, lobte er ihr gutes Verhältnis: "Wir gehen sehr erwachsen mit dem Thema um. Dafür bin ich ihr auch dankbar."

Finch betonte zudem, wie sehr er es schätzt, dass die Mutter seiner Tochter sein häufiges Unterwegssein so verständnisvoll handhabt: "Sie macht es mir echt leicht." Hintergrund für die süßen Enthüllungen war die fünfte Folge des Tauschkonzerts, in der Finchs Songs im Mittelpunkt standen, die von anderen Künstlern der Show neu interpretiert wurden. Dabei kam auch der Song "Leuchtturm" zur Sprache, den der Musiker für seine Tochter schrieb, wie er seinen Kollegen auf dem Talk-Sofa anvertraute. Die emotionale Nummer wurde von Sänger Paddy Kelly (47) in einer gefühlvollen Singer-Songwriter-Version performt, was beim Publikum für Gänsehautmomente sorgte.

Dass er Papa geworden ist, verriet Finch der Öffentlichkeit erst im April 2023. Damals überraschte der Musiker seine Fans mit einem Post auf Instagram, in dem er ein Foto mit seiner Tochter teilte. "Ende letzten Jahres wurde ich Vater eines wunderschönen Mädchens", schrieb Finch damals und gab zu, lange überlegt zu haben, ob er diese wunderbaren Neuigkeiten öffentlich machen solle. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, es jetzt zu tun", erklärte der Rapper.

Getty Images Rapper Finch im April 2024

Instagram / finch Finch, deutscher Rapper

