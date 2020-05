MoTrip sorgt bei Sing meinen Song für den wohl emotionalsten Moment des Abends! Heute flimmert die erste Folge der brandneuen Staffel über die TV-Bildschirme. Mit Paddy Kelly (42) als Gastgeber performen Musiker wie Nico Santos (27) und Lea (27) vor der Kulisse Südafrikas die Stücke der anderen Künstler. So durfte MoTrip Max Giesingers (31) Superhit "80 Millionen" neu interpretieren – das Ergebnis rührte seine Kollegen und auch die Zuschauer zu Hause zu Tränen!

MoTrip schnappte sich Max' Liebeslied – und textete es geschickt um: Der Rapper libanesischer Herkunft ließ seine Migration in den Songtext einfließen! "Grenzen passiert, marschiert unter Tränen, doch ich fand hier meine Identität. Alles verloren in der Nacht, als wir flohen, und mich dann hier gefunden als einer von 80 Millionen", sang er unter anderem. Seine ehrlichen Worte in Kombination mit seiner gefühlvollen Performance brachte die gesamte Truppe zum Weinen. Vor allem bei Max zitterte ordentlich die Unterlippe: "Du hast mich voll zum Heulen gebracht, Alter – das war so überkrass. Ich bin so stolz, was du aus dem Lied gemacht hast!", jubelte er hinterher.

Auch bei den Fans vor den TV-Bildschirmen öffneten sich bei MoTrips Gesang die Schleusen. "Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber MoTrip berührt gerade mein Herz", staunte eine Nutzerin auf Twitter. "Wow, Gänsehaut pur", schwärmte eine weitere. Ging es euch genau so? Stimmt ab!

Jan Plewka, Lea, Nico Santos, Michael Patrick Kelly, MoTrip, Ilse DeLange und Max Giesinger

Max Giesinger

MoTrip bei "Sing meinen Song"



