"Sing meinen Song"-Finale rührt Johannes Oerding zu Tränen

Das Finale von Sing meinen Song wurde für Johannes Oerding (43) zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. In der letzten Folge der erfolgreichen Sendung überraschten die Musiker den Gastgeber mit einem rührenden Moment. Nach einer Staffel voller emotionaler Höhepunkte hatten Michael Patrick Kelly (47) und die anderen Künstler eine besondere Überraschung vorbereitet: Sie stimmten gemeinsam Johannes' Song "Ich will noch nicht nach Hause" an. Für den Sänger war das zu viel. Sichtlich bewegt konnte er seine Tränen nicht zurückhalten und gestand unter Schluchzen: "Oh Mann, das ist hart. Diese Überraschung ging mitten ins Herz."

Neben den emotionalen Höhepunkten des Finales reflektierten die Teilnehmer die vergangenen Wochen. Mieze Katz (46), Sängerin der Band MiA, verriet, wie aufgewühlt sie von ihrem Auftritt mit "Troy" der Fantastischen Vier war: "Ich kann mich an den Auftritt gar nicht mehr erinnern, weil ich so voller Adrenalin war." Bei den finalen Duett-Performances war es vor allem das Zusammenspiel der Künstler, das die herzliche Atmosphäre der Show widerspiegelte. Finch (35), der schon in einer früheren Folge für bewegende Worte sorgte, erzählte von seiner Nervosität vor einem Auftritt. Dennoch brillierte er in der Staffel, genau wie seine Kollegen, mit ehrlichen und kraftvollen Darbietungen.

Das Tauschkonzert steht nicht nur für musikalische Highlights, sondern auch für bewegende Geschichten der teilnehmenden Künstler. Besonders Finch gewährte dem Publikum in einer früheren Folge Einblicke in seine schwierige Familiengeschichte und sprach offen über die schmerzhafte Abwesenheit seines Vaters. Diese Geschichten, gepaart mit der einzigartigen musikalischen Atmosphäre der Show, machen "Sing meinen Song" zu einem Erlebnis, das weit über die Musik hinausgeht.

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2025

RTL / Boris Breuer Rapper Finch

