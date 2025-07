Musik half ihm: Max Giesinger hatte "heftigen" Liebeskummer

Max Giesinger (36) hat in einem Interview mit Bild über eine besonders schmerzhafte Trennung gesprochen. Der Sänger, der durch Hits wie "80 Millionen" berühmt wurde, gab dabei Einblicke in eine vierjährige On-off-Beziehung, die er als "die große Liebe der letzten Jahre" bezeichnet. Nachdem die Beziehung endgültig scheiterte, musste er sich mit heftigem Liebeskummer auseinandersetzen, wie er zugibt. Den Namen der Frau, um die es geht, hat der Musiker nicht verraten. In seinen Worten spiegelt sich jedoch wider, wie tief ihn diese Trennung berührt hat: "Ich bin auch heute noch sehr emotional, was das betrifft."

Seine Gefühle haben ihren Weg direkt in die Musik gefunden. In vielen seiner neuen Songs, die auf dem im September erscheinenden Album "Glück auf den Straßen" zu hören sein werden, verarbeitet der gebürtige Waldbronner die Höhen und Tiefen dieser intensiven Beziehung. Es sei ein "innerer Kampf" gewesen, die Partnerschaft zu halten. Durch die Offenheit in seiner Musik möchte Max seinem Publikum näherkommen und gibt zu, dass ihn die Verarbeitung dieser Zeit emotional immer noch beeinflusst. Trotz der schwierigen Phase zeigt sich der Sänger dafür dankbar, dass er durch die Trennung seine persönliche und kreative Seite weiterentwickeln konnte.

Max, der durch seine gefühlvollen Texte und seine mitreißenden Melodien viele Herzen erreicht, hat schon früher über das Gefühl des Verlorenseins gesprochen. Dieses emotionale Chaos scheint ihn in seiner Kreativität zu beflügeln. Während der letzten Jahre nahm er immer wieder Bezug auf das Thema der Sehnsucht und Unbeständigkeit. Allerdings sehnt sich der Musiker trotz allem nach einer festen Beziehung und Nähe. "Ich bin Single und eigentlich will ich das doch gar nicht", antwortete er letztes Jahr auf die Frage, ob er vergeben sei. Die Balance zwischen Romantik im Privatleben und Authentizität in seiner Kunst bleibt für ihn daher eine ständige Herausforderung. Sein Publikum dürfte gespannt darauf sein, wie diese Gegensätze in seinen neuen Liedern zum Ausdruck kommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Giesinger, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Giesinger, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Giesinger, Sänger