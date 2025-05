Thomas D. erinnert sich bei "Sing meinen Song" an Drogentrip

Bei der aktuellen Ausgabe von Sing meinen Song sorgten Die Fantastischen Vier mit einer ungewöhnlichen Anekdote für Gesprächsstoff. Während die Musiker gemeinsam mit jüngeren Kollegen ihre bekanntesten Hits austauschten, erzählte Thomas D. (56) von einem Drogen-Trip, der später zur Inspiration für den Song "Tag am Meer" wurde. Der Kult-Rapper berichtete offen, wie er im Jahr 1992 zusammen mit Bandkollege Michi Beck (57) Silvester auf den Philippinen verbrachte. Wie Thomas in der Vox-Sendung verriet, hatte Michi damals LSD in seine Unterhose einnähen lassen und auf die Insel geschmuggelt. Gemeinsam seien die beiden Musiker auf eine der vielen Inseln gepaddelt und nahmen das LSD ein.

Während Michi im seichten Wasser stand und den Sonnenuntergang betrachtete, versuchte Thomas, ein Feuer zu entfachen. Den beiden sei zu Ohren gekommen, dass ein Feuer aus Kokosnussschalen Fliegen fernhalten würde. Doch was sie an diesem Abend vor allem bekamen, war ein besonders intensives Natur- und Sounderlebnis: "Als das Feuer dann gebrannt hat, waren wir eins mit der Nacht. Und dann die Geräusche und der Dschungel überall …", erzählt Thomas im Rückblick. Aber der Trip brachte auch unangenehme Erlebnisse mit sich. So berichtet Michi, dass er dachte, die Flusskrebse vor Ort seien Monster, die auf ihn zukämen. Doch am nächsten Tag, als der Rausch sich langsam legte, schrieb Michi inspiriert von diesen Eindrücken die erste Strophe von "Tag am Meer". Thomas fügte später die zweite Strophe hinzu – der Song wurde 1993 veröffentlicht und zählt bis heute zu den bekanntesten Stücken der Band.

Bei "Sing meinen Song" interpretierte schließlich Boki von ClockClock die Nummer neu. Durch seine Erinnerungen an seinen verstorbenen Opa gab er dem Lied einen ganz eigenen, emotionalen Dreh. "Ich hätte gern noch einen Tag mit ihm", verriet Boki offen im Gespräch. Abseits der persönlichen Geschichten um "Tag am Meer" sorgte Thomas D. zuletzt für einen kleinen Schrecken bei seinen Fans, als er nach einem Insektenstich im Krankenhaus landete.

Getty Images Thomas D. und Michi Beck von Die Fantastischen Vier in Köln

Getty Images Die Fantastischen Vier im November 2015

