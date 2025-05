Tränen bei "Sing meinen Song": Finch packt über Vater aus

In der neuesten Episode der VOX-Show Sing meinen Song – Das Tauschkonzert sorgte Rapper Finch (35) für einen bewegenden Moment: Während der Sendung, die sich diesmal um die Songs von ClockClock-Frontmann Boki drehte, wagte sich Finch daran, dessen Hit "Sorry" in einer eigeninterpretierten Version vorzutragen. Mit Tränen in den Augen erklärte Finch zuvor, dass er ohne seinen Vater aufwuchs, da dieser kurz nach der Wiedervereinigung die Familie verließ. "Er hat meine Mutter im Stich gelassen", so der Musiker.

Finch berichtete weiter, das auch heute kein Kontakt zu seinem Vater bestehe. "Er lebt noch, aber ist für mich nicht mein Vater", so der Rapper. Die Darbietung des Songs, in denen Zeilen wie "Da kam nie ein Sorry ..." vorkommen, bewegte die Runde seiner Musikerkollegen sichtbar. Mit Zeilen wie "Vielleicht wog dein Koffer mehr als dein Gewissen" sprach er den ungelösten Konflikt direkt an. Finch erklärte nach der Performance, dass das Publikum erstmals einen Einblick in diese persönliche und schmerzhafte Geschichte bekommen habe. "Vielleicht ist es ja die Therapie, die ich brauche, um weiter wachsen zu können", sagte er.

Dass Finch auch die gefühlvollen Töne mit Bravour beherrscht, hat er bereits zuvor bei der Sendung unter Beweis gestellt. In einer früheren Folge begeisterte er mit einer Interpretation von Bosses Song "Frankfurt Oder". Sowohl in seinen Performances als auch in den persönlichen Geschichten dahinter lässt Finch erkennen, dass er offen für Neues ist und bereit dafür, sein Publikum immer wieder aufs Neue zu überraschen.

RTL / Markus Hertrich Bosse und Finch bei "Sing meinen Song" 2025

Instagram / finch Finch im Februar 2023

