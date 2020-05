Da hat Paris Herms wohl einen Schutzengel gehabt. Die selbst ernannte "Real Barbie of Berlin" will so aussehen, wie die lebendige Variante der gleichnamigen Puppe. Dafür legt sich die Influencerin ständig unters Messer. Über die Folgen für ihre Gesundheit machte sich die Berlinerin bisher aber eher wenige Gedanken. Der jüngste Eingriff der Beauty-Enthusiastin lief nun alles andere als glimpflich ab.

In der Talkshow von Marco Schreyl offenbarte Paris nun, wie ernst es um sie stand. Vor drei Monaten habe sie sich von dem Arzt Ali Samary ihren Po aufspritzen lassen. Nach dem Termin begann allerdings ein wahrer Albtraum, so die Youtuberin. Sie entwickelte eine lebensgefährliche Thrombose und kam schließlich mit einer Lungenembolie ins Krankenhaus. "Die Ärzte haben gesagt, wenn ich noch ein paar Stunden gewartet hätte, wäre ich einfach hops gegangen", betonte das It-Girl. Offenbar hat dieses Erlebnis auch Spuren bei ihr hinterlassen: "Das war mir eine Lehre. Ich will allen Leuten sagen: Das ist kein Spaß. Man sollte damit auch nicht fahrlässig umgehen und stattdessen lieber ein Vorbild sein", erklärte sie.

Dieser Schock habe sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. So sehr, dass sie nun unter Panikattacken leide. Trotzdem wolle sich Paris davon nicht runterziehen lassen: "Ich verfolge einfach mein Ziel und will glücklich sein", machte sie deutlich.

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms im Januar 2020

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms im Januar 2020 auf Ibiza

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms im Februar 2020



