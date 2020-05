Nur parodieren reicht ihr nicht mehr! Vor rund einem Jahr sorgte die deutsche YouTuberin Isabella Luna unter anderem mit ihrer Persiflage von Shirin Davids (25) Chart-Erfolg Gib ihm für einen viralen Hit. Jetzt hat sie aber offenbar keine Lust mehr, erfolgreiche Rap-Künstler nachzumachen – sondern will selbst einer werden! Gerade brachte sie ihre erste eigene Single "Kein Girly" raus und plauderte mit Promiflash über das neue Projekt!

Am ersten Mai ist Bellas Song veröffentlicht worden. Für sie sei es nach so vielen Parodien endlich einmal an der Zeit gewesen, eigene Musik rauszubringen, wie sie Promiflash erzählte: "Grundsätzlich nehme ich mich selbst nie zu ernst. Ich bin Musikerin und Comedian, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich wollte mich weiterentwickeln und neue Herausforderungen annehmen. Meine Texte bleiben aber weiterhin lustig und mit einem kleinen Augenzwinkern verbunden." Die Arbeit am eigenen Track habe sich extrem von der Produktion ihrer Persiflagen unterschieden. "Da fängt man ja sozusagen von null an, sucht einen Beat und entwickelt die Melodie, einen eigenen Flow, den Text, das Thema usw."

Sorgen, dass es bald eine Comedy-Version ihres eigenen Songs gibt, macht sie sich aber nicht– ganz im Gegenteil: "Ich fände es megalustig und spiele sogar schon mit dem Gedanken, meinen eigenen Song selbst zu parodieren, das werde ich wohl nie abstellen können", lachte sie. Ihren Fans dürfte Bella mit dem Release eine große Freude bereitet haben, denn sie schlugen ihr in der Vergangenheit schon häufiger vor, mal selbst Musik zu machen. Und auch dem Support von anderen Stars der Szene ist sie sich gewiss: "Senna hat mein Musikvideo direkt geteilt und mir zu meinem Release gratuliert!"

Instagram / _isabella.luna_ Isabella Lunas Single "Kein Girly"

Instagram / Isabella Luna YouTuberin Isabella Luna als Shirin David

Instagram / _isabella.luna_ Isabella Luna, Webstar



