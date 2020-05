Große Trauer in der Musikwelt! Ben Chijioke – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ty – war ein britischer Rapper und Musikproduzent. Noch vor seiner eigenen Solo-Karriere als Musiker unterstützte er Sänger wie De La Soul als Produzent und begleitete sie auf deren Tourneen. 2001 erschien Bens Debütalbum "Awkward". Drei Jahre später veröffentlichte er die Platte "Upwards", die mit dem Mercury Music Prize nominiert wurde. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Ty ist mit 47 Jahren verstorben.

Diese Nachricht bestätigte jetzt sein Management. Erst Anfang April sei Ty in ein Krankenhaus eingeliefert worden, da er Symptome einer Coronavirus-Infektion aufzeigte. Kurz darauf soll er in ein medizinisches Koma gebracht worden sein, um sich erholen zu können und sein Körper die richtige Behandlung bekomme. Jetzt ist Ben an den Folgen der Infektion gestorben.

Seine Rapper-Kollegen sind von dem Ableben des Sängers tief getroffen. "Ich hatte großen Respekt vor Ty, einer der Ersten der älteren Generation, der mich ermutigte", schrieb Ghetts via Instagram. "Ruhe dich aus mein Bruder. Du hast deine Sache gut gemacht", sagt Roots Manuva im Netz.

Instagram / tymusical Ben Chijioke, Rapper

Instagram / tymusical Der britische Rapper Ben Chijioke

Instagram / tymusical Ben Chijioke im Februar 2020



