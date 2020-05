Hayley Holt leidet unter einem schlimmen Verlust! Die neuseeländische Moderatorin hatte sich in den vergangenen Monaten auf ihren Nachwuchs gefreut. Auf ihrem Social-Media-Account hatte sie ihren Fans im Februar noch ein Babybauch-Update gegeben und sich riesig auf ihr Kind gefreut. Im Juli hätte der Entbindungstermin eigentlich stattfinden sollen – doch nun der Schock: Sie hat ihr Baby im siebten Schwangerschaftsmonat verloren!

"TVNZ Breakfast", die Sendung, für die Hayley vor der Kamera steht, macht die Tragödie vor Kurzem auf Twitter öffentlich: "Wir haben traurige Nachrichten, die wir im Auftrag von Hayley mitteilen. Während sich Hayley während ihrer Schwangerschaft in der Isolation befand, ist ihr Baby gestorben." Genaue Details über die Todesumstände sind bisher nicht bekannt gegeben worden. Auch die 39-Jährige hat sich selbst noch nicht dazu geäußert.

Im Januar hatte das TV-Gesicht die Schwangerschaft bekannt gegeben. Hayley war überglücklich, da sie befürchtet hatte, in ihrem Alter gar kein Kind mehr bekommen zu können. "Ich wollte das schon so lange und ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen", hatte sie sich vor laufender Kamera in der Show gefreut.

Instagram / theholtbolt Hayley Holt im Februar

Getty Images Hayley Holt, 2017

Getty Images Moderatorin Hayley Holt



