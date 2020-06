Hayley Holt ist wieder zu ihrer Arbeit zurückgekehrt. Die neuseeländische Moderatorin hatte sich Anfang Mai noch auf die Ankunft ihres ersten Kindes vorbereitet, das dem errechneten Geburtstermin zufolge im Juli zur Welt kommen sollte. Doch ihr ungeborener Sohn ist plötzlich im siebten Schwangerschaftsmonat gestorben. Die Blondine hat sich selbst bislang nicht zu dem schrecklichen Verlust geäußert. Nun ist sie aber wieder als Moderatorin im Fernsehen zu sehen.

Am Mittwoch führte sie wieder durch das TV-Format TVNZ Breakfast. "Ich habe eine furchtbare, furchtbare Erfahrung gemacht, aber was ich daraus mitgenommen habe, war, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann", erklärt sie vor laufender Kamera. Sie bedanke sich für all die liebevollen Nachrichten, die sie über die sozialen Medien empfangen hat. Und auch ihre Familie sei ihr in dieser Zeit eine große Stütze gewesen. "Mir ist bewusst geworden, wie dankbar ich sein kann und wie viel Liebe mir von meiner Familie und meiner Mutter und meinem Vater und allen, die uns geholfen haben, entgegengebracht wurde", offenbarte sie.

Hayley hatte bei ihrem TV-Comeback eine schöne Nachricht an die Zuschauer zu verkünden: Sie ist wieder vergeben! "Ich habe einen Freund! Josh und ich haben uns verliebt", freute sie sich. Bei ihrem neuen Partner handelt es sich auch um den Vater ihres verstorbenen Babys.

