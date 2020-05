Große Babyfreude bei Herzogin Kates (38) bester Freundin! Schon seit ihrer Studentenzeit stehen sich die schöne Frau von Prinz William (37) und die Inneneinrichterin Emilia Jardine-Paterson total nah. Die 38-Jährige ist seit 2013 sogar die Patentante von Prinz George (6), dem ältesten Sohn der Royal-Lady. Doch nun dürfte Kate diejenige sein, die ihrer BFF einen Präsentkorb zukommen lässt: Emilia und ihr Mann David sind zum dritten Mal Eltern geworden!

Das verkündete das Paar nun mit einer süßen Annonce in der Printausgabe der britischen Zeitung The Times. Demnach sei ihre kleine Tochter Lucia Beatrice India schon am 20. März dieses Jahres zur Welt gekommen. Für die beiden Briten ist es das dritte Kind – aber das erste Mädchen: Die beiden haben bereits die beiden Söhne Leo und Alexander.

Wie Hello! berichtet, hatten sich Kate und Emilia vor knapp 13 Jahren während ihrer Collegezeit kennengelernt und seien seitdem immer eng befreundet gewesen. Die Design-Expertin soll vor wenigen Jahren sogar dabei geholfen haben, Kensington Palace und Anmer Hall umzudekorieren.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Emilia Jardine-Paterson und ihr Mann David bei der Taufe von Prinz George 2013

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de