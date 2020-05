Dagi Bee (25) kann auch ohne Schminke! Seit 2012 schon dreht die YouTuberin Videos rund um Fashion, Make-up und Comedy. Besonders beliebt sind ihre Tutorials, in denen sie bevorzugt die Produkte aus ihrer eigenen Kosmetiklinie Beetique benutzt. Die Blondine hat aber auch kein Problem damit, sich ab und zu "oben ohne" vor die Kamera zu stellen. Jetzt zeigte Dagi einmal mehr, wie sehr sie auch ungeschminkt strahlt.

"No Make-up", betitelt die 25-Jährige schlicht zwei neue Instagram-Bilder von sich. Darauf zeigt Dagi, dass sie es zu Hause vor allem einfach und bequem mag: Zu einem lässigen Zweiteiler trägt sie Beach Waves und verzichtet dabei gänzlich auf Schminke. Für diesen natürlichen Look bekommt der Webstar nicht nur von seinen Fans liebevolle Worte, auch andere Promi-Damen loben Dagi. "Und dennoch wunderschön", schreibt etwa Liz Kaeber (27). Phiaka kommentiert dagegen: "Sau schön und du weißt ja, ich liebe deine Haare."

Dass die Netz-Beauty kein Make-up benötigt, um sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, stellte sie schon vor zwei Jahren klar. "Also, ich wüsste nicht, für was ich mich schämen sollte. Ich liebe mich, wenn ich ungeschminkt bin und keine Augenbrauen habe", betonte sie damals in einem Video. Wie findet ihr es, dass Dagi sich auch mal ohne Schminke zeigt? Stimmt ab!

Instagram / dagibee Dagi Bee, Webstar

Instagram / dagibee Dagi Bee im Mai 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star



