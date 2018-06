Für Dagi Bee (23) ist Make-up nicht alles! Die Beauty-YouTuberin zeigt sich ihren Fans in letzter Zeit immer wieder völlig ungeschminkt. Als sich aber vor wenigen Tagen ein Follower darüber beschwert, dass sich Dagi für ihre Instagram-Story nicht aufgehübscht hat, kontert sie mit einer ziemlich coolen Message: "Also ich wüsste nicht, für was ich mich schämen sollte. Ich liebe mich, wenn ich ungeschminkt bin und keine Augenbrauen habe." Na, wenn das so ist, kann sich Dagi ja ruhig noch öfter von ihrer natürlichen Seite zeigen.



