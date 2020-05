Ziehen Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) demnächst in eine richtige Promi-Gegend? Seit mittlerweile schon einigen Wochen befindet sich das Paar mit Söhnchen Archie Harrison (1) in der Heimat der einstigen Schauspielerin. In Los Angeles sind sie jedoch noch auf der Suche nach einem geeigneten Traumhaus. In der Vergangenheit wurde ihre Immobiliensuche aufmerksam verfolgt – nun könnte die Familie endlich fündig geworden sein: Das Luxusanwesen befinde sich in direkter Nachbarschaft zu Tom Hanks (63) und Ben Affleck (47)!

Ob die Hollywoodstars schon etwas von ihrem Glück wissen, ist derzeit noch nicht bekannt: Die Wahl der Eheleute sei auf eine Villa mit sechs Schlafzimmern in dem Nobelviertel Pacific Palisades gefallen, die mit umgerechnet zwölf Millionen Euro zu Buche schlägt. Der besondere Clou an der vornehmen Bleibe: Es gibt einen gesonderten Bereich für Archies Oma Doria Ragland – sie soll nämlich die Gelegenheit bekommen, mit Harry und Meghan zusammenzuziehen, wie The Sun jetzt berichtet. "Wenn die Quarantäneregelungen vorbei sind, wollen die beiden ihr neues Haus beziehen, Doria spielt bei den Plänen eine große Rolle", erklärte ein Insider dem Newsoutlet.

Ganz unvorteilhaft ist es für Harry und den einstigen Suits-Star zudem sicher nicht, dass Doria mit ins Haus zieht, immerhin haben sie so immer einen Babysitter für ihren Wonneproppen in der Nähe. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb die beiden künftig wohl auf eine Nanny für den Kleinen verzichten wollen: "Meghan vertraut nicht vielen Menschen. Doria ist für sie ein Fels in der Brandung", ergänzte die Quelle schließlich. Ihre VIP-Nachbarn werden sie für diese Aufgabe vermutlich nicht so bald einspannen.

Getty Images Tom Hanks, Februar 2020

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival



