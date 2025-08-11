Herzogin Meghan und Prinz Harry verlängern Netflix-Vertrag

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (40) haben ihre Partnerschaft mit Netflix verlängert. Die beiden Royals bestätigten, dass sie mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions einen neuen, mehrjährigen Vertrag abgeschlossen haben, berichtet Deadline. Damit bleibt das Paar weiterhin exklusiv für die Produktion von Film- und TV-Projekten für Netflix verantwortlich. Meghan zeigte sich begeistert von der erneuerten Zusammenarbeit: "Mein Mann und ich fühlen uns durch unsere Partner inspiriert, die eng mit uns und unserem Archewell-Team zusammenarbeiten, um Inhalte zu schaffen, die weltweit berühren und unsere gemeinsame Vision feiern." Auch Netflix lobte das Paar als einflussreiche Stimmen, deren Werke das Publikum weltweit ansprechen.

Der neue Vertrag beinhaltet eine zweite Staffel der Show "With Love, Meghan", die später in diesem Monat auf der Plattform erscheint. In der neuen Staffel wird Meghan abermals prominente Gäste empfangen und Einblicke in ihren Lebensstil geben. Bereits angekündigt sind Auftritte von Stars wie Chrissy Teigen (39). Zusätzlich plant das Paar ein Weihnachts-Special namens "With Love, Meghan: Holiday Celebration", das in Montecito gedreht wird. Auch ein inspirierender Kurzfilm mit dem Titel "Masaka Kids, A Rhythm Within" über ein von der HIV/Aids-Krise geprägtes Waisenheim in Uganda wird veröffentlicht. Die Verfilmung des Romans "Meet Me at the Lake" bleibt ebenfalls Teil ihrer laufenden Projekte.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Streaming-Anbieter Netflix und Archewell Productions geht auf das Jahr 2020 zurück und hat bereits mehrere erfolgreiche Projekte hervorgebracht, darunter die Dokumentation "Harry & Meghan". Das Paar, das seit ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie neue Wege geht, nutzt die Plattform nicht nur für Unterhaltung, sondern auch, um gesellschaftlich relevante Themen zu beleuchten. Ihr Engagement erscheint dabei stets eng mit ihrer privaten Geschichte verknüpft – sei es Harrys Bezug zu Afrika oder Meghans Liebe zur Kreativität. Fans dürfen sich daher auf weitere persönliche Einblicke und bewegende Inhalte freuen.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry im April 2025