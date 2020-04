So lässt es sich doch gut gehen! Anfang April sind Herzogin Meghan (38) und ihr Ehemann Prinz Harry (35) ganz offiziell von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und daraufhin sofort umgezogen. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Kanada entschied sich das Paar, mit Sohnemann Archie Harrison nach L.A. – der Heimatstadt der Herzogin – zu ziehen. Und genau dort sollen Meghan und Harry nun ein ziemlich luxuriöses Haus ins Visier genommen haben!

Wie The Sun berichtet, teilte Immobilienmaklerin Andrea Pilot im Netz mit, dass das Herzogpaar Mel Gibsons (64) 13,6 Millionen Euro teures Haus in Malibu gekauft haben soll. Kurze Zeit später löschte sie den Post aber wieder. Eine Quelle bestätigte ebenfalls gegenüber dem Onlinemagazin, dass die Villa – die mit zwei Pools und eigenem Fitnessstudio ausgestattet ist – vom Markt sei.

Dafür, dass Meghan und Harry die Käufer dieser Luxus-Immobilie sein könnten, spricht auch, dass das Paar sich in Malibu niederlassen will. "Es ist wirklich schön, also haben sie vielleicht einen Blick darauf geworfen und wollten es haben. Es ist immerhin sehr privat", offenbart der Insider weiter. Glaubt ihr, die beiden haben das Haus wirklich gekauft? Stimmt in der Umfrage ab.

Prinz Harry und Herzogin Meghans angebliches neues Haus

Wohnzimmer von Prinz Harry und Herzogin Meghans möglichem Haus

Herzogin Meghan und Prinz Harry

Pool von Harry und Meghans möglichem Haus

Fitnessstudio von Harry und Meghans möglichem Haus

Ein Schlafzimmer von Prinz Harry und Herzogin Meghans möglichem Haus



