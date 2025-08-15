Dann startet die zweite Staffel von "With Love, Meghan"

Die Fans von Herzogin Meghan (44) können sich auf Nachschub ihrer Netflix-Show freuen: Schon am 26. August startet die zweite Staffel von "With Love, Meghan". Mit einem neuen Trailer gibt die ehemalige Schauspielerin auf YouTube jetzt einen kleinen Einblick in die kommenden Folgen. Neben fröhlichem Kochen, Backen und kreativen Projekten verrät Meghan nämlich auch ein neues Detail über ihren Ehemann Prinz Harry (40): Der ist offenbar kein großer Hummer-Liebhaber. Zudem können sich Zuschauer auf prominente Gäste wie Chrissy Teigen (39), den Koch José Andrés und Modeexperten Tan France freuen.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Meghan und auch Harry ihren Vertrag mit dem Streaming-Giganten verlängert haben. "Mein Mann und ich fühlen uns durch unsere Partner inspiriert, die eng mit uns und unserem Archewell-Team zusammenarbeiten, um Inhalte zu schaffen, die weltweit berühren und unsere gemeinsame Vision feiern", freute sich die 44-Jährige über diese guten Nachrichten laut Deadline. In der Vergangenheit waren bereits einige Projekte der beiden mit Netflix gescheitert – dennoch scheinen sie immer noch auf das Vertrauen der Plattform für Filme und Serien bauen zu können.

Etwas überraschend ist es wohl aber doch, dass Meghans Lifestyle-Show überhaupt um eine weitere Staffel verlängert wurde. So legte "With Love, Meghan" einen eher mäßigen Start hin. Lediglich 526.000 Haushalte schalteten in den ersten fünf Tagen ein, als die Ex-Suits-Darstellerin ihre Kochrezepte und DIY-Ideen vorstellte. Die Royal-Expertin Kinsey Schofield glaubt zu wissen, woran dies liegt. "Ohne die britische Königsfamilie fehlt ihrer Marke das Besondere", erklärte sie gegenüber Fox News Digital. Meghan und Harry legten ihre royalen Pflichten 2020 nieder und gehören seitdem nicht mehr offiziell zum britischen Königshaus.

Anzeige Anzeige

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2025