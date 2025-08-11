Tom Hanks widmet Filmrollen-Vorbild emotionalen Nachruf

Tom Hanks (69) hat sich mit einem emotionalen Nachruf auf Instagram von dem verstorbenen Astronauten Jim Lovell verabschiedet. Jim, der in der vergangenen Woche im Alter von 97 Jahren entschlief, diente Hanks einst als Inspiration für seine Darstellung des NASA-Kommandanten in dem legendären Film "Apollo 13". In seinem Beitrag schrieb der Schauspieler voller Bewunderung: "Es gibt Menschen, die wagen, die träumen und die andere an Orte führen, die wir allein nicht erreichen würden. Jim Lovell war so ein Typ."

Tom, dessen Leidenschaft für die Schauspielerei bereits in der Kindheit begann, würdigte Jims Errungenschaften und seinen einzigartigen Beitrag zur Raumfahrtgeschichte. "Er ist weiter und länger ins All vorgedrungen als jeder andere Mensch auf unserem Planeten", schrieb der Hollywoodstar. Dabei betonte er, dass Jims Reisen nicht durch den Wunsch nach Ruhm oder Reichtum angetrieben wurden, sondern durch die Herausforderungen, die das Leben vorgibt. Tom schloss seine rührenden Worte mit einer poetischen Verabschiedung: "In dieser Vollmondnacht geht er weiter – in den Himmel, in den Kosmos, zu den Sternen. Gott schütze dich auf dieser nächsten Reise, Jim Lovell."

Für seine Darstellung von Jim in "Apollo 13" wurde Tom von seinen Fans gefeiert. Der Schauspieler trägt selbst eine große Faszination für die Raumfahrt in sich. Der Film von 1995, der auf den Ereignissen der gleichnamigen NASA-Mission basiert, brachte ihm einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere ein. Jim, der nun von ihm betrauert wird, war nicht nur eine historische Persönlichkeit, sondern auch ein persönliches Vorbild für den Schauspieler. Tom hat sich in der Vergangenheit immer wieder als großer Bewunderer von Entdeckern und Pionieren gezeigt, ein Interesse, das durch seine Rolle in "Apollo 13" nur noch verstärkt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram Tom Hanks, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Jim Lovell, Astronaut

Anzeige Anzeige

Imago Tom Hanks im Februar 2025