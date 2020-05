Die YouTube-Welt hat einen ihrer Stars verloren: Corey La Barrie ist ums Leben gekommen! Er war Teil des beliebten YouTube-Duos "Corey & Crawford" – ihr gemeinsamer Kanal hatte über 100.000 Abonnenten. Diese Woche feierte Corey seinen 25. Geburtstag, als sich das tragische Ereignis ereignete. Er verunglückte bei einem Autounfall – und noch ein weiterer YouTuber war in den Crash involviert....

Laut einer offiziellen Veröffentlichung, die TMZ vorliegt, war der 25-Jährige am zehnten Mai mit "Ink Master"-Star Daniel Silva in einem McLaren-Sportwagen unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, seien die beiden Netz-Stars mit dem Auto gegen ein Straßenschild und einen Baum gekommen – man wisse allerdings nicht, wer am Steuer gesessen hatte. Beide Männer seien anschließend in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden, doch laut La Barries Mutter sei ihr Sohn schon am Tatort gestorben. Silva wurde Berichten zufolge wegen einer Hüftfraktur behandelt.

Nicht nur Coreys Mutter nahm im Netz von ihrem Sohn Abschied, sondern auch sein Bruder Jarad: "Dies ist das Schwierigste, was ich jemals tun musste. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll", schrieb er auf Instagram. Aktuell wird noch die Ursache des Autounfalls untersucht.

Instagram / coreylabarrie Corey La Barrie, April 2020

Instagram / coreylabarrie Corey La Barrie, Netz-Star

Instagram / coreylabarrie Corey La Barrie im Februar 2020



