Süße Überraschung zum Muttertag! Als Sportlerin hat Fechterin Britta Heidemann (37) eigentlich alles erreicht: 2008 krönte sie ihre Traumkarriere bei den Olympischen Spielen von Peking mit einer Goldmedaille. Vor rund zwei Jahren entschied sich die Welt- und Europameisterin dann allerdings dafür, ihre aktive Laufbahn zu beenden. Am gestrigen Ehrentag für alle Mütter überraschte der Fechtstar seine Fans jetzt aber mit einer erfreulichen Neuigkeit: Britta erwartet zum ersten Mal Nachwuchs.

"Der Bauch ist zwar noch recht flach, aber dort wächst jemand ganz fleißig heran", schreibt die Olympiasiegerin auf ihrem Instagram-Kanal und präsentiert auf einem zugehörigen Bild direkt ihren kleinen Babybauch. Unter dem schwarzen, eng anliegenden Shirt zeichnen sich ganz deutlich die ersten Schwangerschaftsrundungen ab. "Die Vorfreude ist – im Gegensatz zum Bauch – jedenfalls schon riesig", zeigt sich die 37-Jährige glücklich. Ob sie mit dem Hashtag #heidemännchen schon einen ersten Hinweis auf das Geschlecht ihres Babys gibt, verrät sie aber nicht.

"Ob ich als Mama genauso toll, ruhig und geduldig sein werde wie meine Mutter, das weiß ich nicht, aber ich werde mein Bestes geben!", kündigt sie in dem Post außerdem an und nutzt die Gelegenheit, sich an diesem besonderen Tag auch bei ihrer eigenen Mutter zu bedanken.

Anzeige

Getty Images Sportlerin Britta Heidemann

Anzeige

Getty Images Britta Heidemann, Fechtstar

Anzeige

Getty Images Britta Heidemann, Olympiasiegerin im Fechten



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de