Die Teilnehmer für die neue Staffel Ewige Helden stehen fest! 2019 werden sich wieder acht ehemalige Spitzensportler der Herausforderung stellen und in dem beliebten VOX-Format gegeneinander antreten. Damit geht der TV-Wettkampf bereits in die vierte Runde – aber wer wird diesmal um den Titel "Der Beste der Besten" kämpfen? So viel sei vorab gesagt: Die Promiliste ist heiß – und es wird äußerst spannend!

Die neuen Kandidaten haben es nämlich mächtig in sich. Wie Quotenmeter berichtet, geht nicht nur Ex-Skispringer Sven Hannawald (43) an den Start, sondern auch Boxweltmeisterin und Fliegengewicht Susi Kentikian (30). Aber ihre Konkurrenz ist groß: Auch Gewichtheber Matthias Steiner (36) wird alles dafür geben, die Show zu gewinnen und damit das Erbe des diesjährigen Gewinners Sascha Klein (32) anzutreten. Außerdem dabei sind Biathletin Andrea Burke (ehemals Henkel), Fechterin Britta Heidemann (35), Eishockeyspieler Christian Ehrhoff (36), Handball-Star Nadine Krause (36) sowie Bobsportler Kevin Kuske (39).

24 Wettkämpfe stehen für die Ex-Profis auf dem Programm – und das unter der strahlenden Sonne Andalusiens. Aber wer wird sich am Ende durchsetzen und sich die Showkrone sichern können, was meint ihr? Stimmt ab!

Vianney Thibaut/Agence Zoom/GettyImages Andrea Burke (ehemals Henkel), Biathletin

Getty Images Britta Heidemann, Ex-Fechterin

Instagram / kevin_kuske Kevin Kuske, Sportler

Bruce Bennett/GettyImages Christian Ehrhoff

Jaques Demarthon/GettyImages Nadine Krause, Ex-Handballerin



