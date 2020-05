Das Warten hat ein Ende! Bereits seit 2011 gehen René Adler (35) und Lilli Hollunder (34) gemeinsam durchs Leben. Fünf Jahre nach ihrem Kennenlernen haben sie sich das Jawort gegeben. Anfang Dezember sorgten der Ex-Fußballer und seine Gattin dann erneut für erfreuliche Neuigkeiten: Sie gaben bekannt, dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten! Nun war es endlich so weit: Das langersehnte Wunschkind des Promi-Paares hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin einen Schnappschuss, der das neue Familienmitglied der Öffentlichkeit vorstellt. Liebevoll drückt Papa René das winzig kleine Baby an seine Schulter. Zu dem Foto schrieb sie nicht nur Zeilen aus dem Songtext von Elvis Presleys (✝42) Klassiker "Can't Help Falling In Love", sondern gab auch den Namen bekannt: Casper heißt der kleine Mann offenbar.

Auch Neu-Vater René teilte die Aufnahme auf seinem Profil und ließ seine Community in der Bildbeschreibung wissen, wie glücklich er offenbar über die Ankunft des Sohnemanns ist: "Du bist zwar erst so kurz bei uns, aber es fühlt sich an, als wäre es nie anders gewesen. Ich liebe dich so unendlich." Mit weiteren Details – außer dem ungewöhnlichen Namen – hielt sich das Paar bisher noch zurück.

