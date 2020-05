Bei Becky Lynch und Seth Rollins gibt es nun süße Neuigkeiten! Seit Mai 2019 gehen die zwei Wrestler ganz offiziell gemeinsam durchs Leben. Und es wurde schnell ganz schön ernst zwischen ihnen, denn nur drei Monate nachdem sie sich als Paar geoutet hatten, gaben sie ihre Verlobung bekannt! Und ihr Liebesglück wird nun sogar noch einmal getoppt: Die WWE-Stars bekommen bald Nachwuchs!

Die freudige Nachricht verkündete Becky auf eine besonders spektakuläre Art: Ihre Wrestling-Kollegin Asuka durfte sich in der Show "WWE Monday Night Raw" über den alten Championship-Titel der Rothaarigen freuen – das schien die 33-Jährige aber kein bisschen zu stören. Stattdessen erklärte sie der Sportlerin mit Tränen in den Augen: "So sehr du dich auch freust, der Champion zu sein, ich denke, ich freue mich noch etwas mehr. Du ziehst los und wirst eine Kämpferin sein und ich ziehe los und werde eine Mutter sein!"

In einem People-Interview verriet Becky: "Ich wollte schon immer Kinder!" Sie sei jedoch immer sehr auf ihre Karriere fokussiert gewesen, sodass sie sich unsicher gewesen sei, ob ihr Traum sich jemals erfüllen würde: "Ich habe mich immer gefragt: 'Werde ich an diesen Punkt kommen? Wird es passieren?'"

Getty Images Seth Rollins und Becky Lynch bei den MTV Movie Awards 2019

Instagram / beckylynchwwe Seth Rollins und Becky Lynch, Stars der Wrestling-Szene

Getty Images Becky Lynch und Seth Rollins im September 2019 in New York



