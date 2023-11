Das sind die krassen Wrestling-Matches bei Crown Jewel 2023!

Samstag ist Fight Night! Am Wochenende flimmern einige interessante sportliche Ereignisse über die Bildschirme. So findet in Bonn das Fame Fighting der Trash-TV-Stars statt. Zudem trifft der FC Bayern München im deutschen El Clásico auf Borussia Dortmund. Doch auch danach wird es nicht weniger spannend – im Gegenteil. Denn für alle Wrestling-Fans steht mit Crown Jewel ein echter Leckerbissen auf dem Programm!

Am Samstag ab 18 Uhr wird live aus Saudi-Arabien wieder das Wrestling-Event Crown Jewel übertragen. Und die angesetzten Matches können sich sehen lassen. Allen voran trifft der WWE Universal Champion Roman Reigns (38) im Hauptkampf auf LA Knight. Kann er seine Titel nach über drei Jahren behalten oder verliert er sie? Auch Cody Rhodes (38) steigt in den Ring – er muss gegen Señor Money in the Bank Damian Priest ran. Auch auf den Kampf von Seth Rollins gegen den muskulösen Schotten Drew McIntyre dürfen sich die Fans freuen.

John Cena (46) ist nach dem Wrestling-Event Fastlane auch bei Crown Jewl am Start. Er muss sich Solo Sikoa stellen, dem Cousin von Roman Reigns. Der YouTuber Logan Paul (28) darf ebenfalls wieder beweisen, was er auf dem Kasten hat. Der Bruder von Jake Paul (26) trifft auf WWE-Hall-of-Famer Rey Mysterio (48).

Getty Images Roman Reigns bei Wrestlemania im April 2023

Getty Images Seth "Freaking" Rollins, Profiwrestler

Getty Images John Cena beim WWE SummerSlam im August 2015

