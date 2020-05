Nun soll klar sein, wer am Steuer des Unfallwagens gesessen hat. Am Montag machte eine tragische Nachricht über Corey La Barrie die Runde: Der YouTuber hat bei einem schweren Autounfall sein Leben verloren. Ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag vergangenen Sonntag war er mit dem "Ink Master"-Star Daniel Silva in einem Sportwagen unterwegs. Dabei sollen die beiden gegen ein Straßenschild und einen Baum geprallt sein. Im Gegensatz zu seinem Kumpel überlebte immerhin Daniel das Unglück mit einer gebrochenen Hüfte. Nun wird er sich wahrscheinlich auf eine Haftstrafe einstellen müssen.

Zunächst sei nicht klar gewesen, welcher der beiden Webstars am Steuer des Unfallwagens gesessen hatte. Wie Insider aus der Strafverfolgungsabteilung gegenüber TMZ berichtet haben sollen, sei nun aber klar, dass Daniel den Wagen fuhr. Aus diesem Grund drohe ihm nun womöglich sogar eine Freiheitsstrafe. Aktuell befinde sich der Blogger allerdings noch in ärztlicher Behandlung, weshalb nicht klar sei, ob er in dem Krankenhaus inhaftiert oder bereits in ein Gefängnis überführt wurde.

Daniel soll während der Fahrt unter Alkoholeinfluss gestanden haben: Er und Corey hatten zuvor auf einer Party den Geburtstag des "Corey & Crawford"-Stars gefeiert. Zeugen hätten der Polizei nach dem Unfall berichtet, dass der Tattoo-Fan auf der Feier getrunken hatte. Zudem soll er nicht nur alkoholisiert gewesen, sondern auch viel zu schnell gefahren sein.

Instagram / coreylabarrie Corey La Barrie im März 2020

Instagram / danielsilva Daniel Silva im Februar 2019 in Portland

Instagram / danielsilva Daniel Silva in Portland



