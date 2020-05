Der Rosenkrieg zwischen Josh Homme und Ex-Frau Brody Dalle geht in die zweite Runde! Ende letzten Jahres trennte sich die Sängerin von dem Musiker und reichte die Scheidung ein. Offenbar gingen die Ex-Turteltäubchen dabei nicht im Guten auseinander. Ganz im Gegenteil: Seitdem bekriegen sich die beiden und werfen sich unterschiedliche Vorwürfe an den Kopf. Jetzt ist sich Josh sicher: Brody wolle ihn hinter Gittern sehen.

Nach der Trennung erwirkte Brody bereits eine einstweilige Verfügung gegen den "Queens of the Stone Age"-Frontmann. Er sei betrunken bei ihr aufgetaucht und habe sie geschlagen. Nun wolle sie den Rocksänger in eine Falle locken, um ihn gegen diese Verordnung verstoßen zu lassen. Deswegen habe er nun auch gegen sie geklagt, hieß es in Dokumenten, die TMZ vorliegen. Seine Ex-Frau stürmte angeblich mit ihrem Anwalt ein Treffen zwischen Josh und der gemeinsamen Tochter. Ihr Anwalt drohte ihm offenbar mit der Polizei und einer Verhaftung.

Laut den Unterlagen sei Dalle wohl auch gewalttätig gegenüber dem 46-Jährigen gewesen und habe ein Bügeleisen nach ihm geworfen. Seine Ex überwache zudem seine Telefon- und Kreditkartennutzung, um seine Bewegungen zu verfolgen, behauptete Homme. Ein Richter stimmte dem Antrag der einstweiligen Verfügung zu, so dass Brody nun mindestens 100 Meter zu ihrem künftigen Ex-Mann Abstand halten muss – zumindest bis zu der Gerichtsverhandlung.

Getty Images Josh Homme und Brody Dalle im Jahr 2010

Getty Images Josh Homme, 2015

Getty Images Josh Homme und Brody Dalle 2007



