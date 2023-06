Queens of the Stone Age: Sänger Josh Homme hatte Krebs

Josh Homme hat ein neues Lebensgefühl. Der Sänger ist Mitglied verschiedener Rockbands wie Kyuss und Eagles of Death Metal. Sein wohl bekanntestes Projekt dürfte wohl aber die Band Queens of the Stone Age, die er 1996 gründete. Der US-Amerikaner ist als Musiker sehr erfolgreich, doch jetzt sprach er erstmals öffentlich darüber, dass bei ihm 2022 Krebs diagnostiziert wurde. Wie geht es Josh inzwischen?

Im Interview mit dem Magazin Revolver beteuerte Josh, dass die Operationen, um das erkrankte Gewebe zu entfernen, erfolgreich verliefen. An welchem Krebs der Rockstar genau litt, verriet er nicht. Trotz der OPs habe er weiterhin mit Schmerzen zu kämpfen. "Ich sage nie, dass es nicht schlimmer werden kann. Das sage ich nie, und ich würde es auch nicht raten. Aber ich sage, dass es besser werden kann", merkte Josh an.

Heute ist Josh zuversichtlich, dass er den Krebs besiegt hat und die Erfahrung mit der Erkrankung ihn sogar zu einem besseren Menschen machte. Jetzt möchte der 50-Jährige nur noch nach vorne blicken. "Es gibt eine Menge Dinge, die ich tun möchte. Und es gibt eine Menge Leute, mit denen ich das tun möchte", weiß Josh. Das neue Album von Queens of the Stone Age mit dem Titel "In Times New Roman" erscheint am 16. Juni. Im August geht die Band auf große Tour durch Nordamerika und Europa.

Anzeige

Getty Images Josh Homme in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Josh Homme

Anzeige

Instagram / jhobabyduck Josh Homme, Sängerin

Anzeige

Freut ihr euch aufs neue Album von Queens of the Stone Age? Ja, voll! Nee, ich bin kein großer Fan. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de