Nach Joshs Not-OP: Queens of the Stone Age kündigen Tour an

Die Fans der Band Queens of the Stone Age können gleich zweifach aufatmen – Sänger Josh Homme geht es augenscheinlich wieder gut und außerdem gibt es neue Tourdaten. Auf Instagram verkündet die Rocker-Crew, dass sie im Sommer eine erweiterte Europatour machen wird. So kommt die Band nicht nur zu einem Nachholtermin nach Deutschland, sondern tritt mit ihrer "The End Is Nero"-Tour ganze vier Mal in Deutschland auf.

Im vergangenen Jahr mussten einige Termine aufgrund einer Not-OP bei Josh abgesagt werden. Nur eine Woche vor dem Konzert in Berlin posteten die Musiker ein Statement auf Social Media. "Josh Homme muss für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren", hieß es. Um den 51-Jährigen stand es gesundheitlich so schlecht, dass auch alle Folgetermine ins Wasser fielen. Genauere Fakten über die Operation wurden nicht bekannt gegeben – Josh hatte 2022 allerdings gegen eine Krebserkrankung gekämpft.

Dass die Band nun mit neuen und wesentlich mehr Terminen um die Ecke kommt, begeistert die Fans total. "Ich danke euch so sehr", schreibt ein Fan. Jemand anderes kommentiert: "Willkommen zurück, wir sehen uns im Juli." Selbstverständlich freuen die Fans sich auch über den verbesserten Gesundheitszustand des Rockers: "Ich freue mich so sehr zu hören, dass es Josh besser geht." Im Dezember stand Letzterer erstmals nach seiner Zwangspause für ein Tribute-Konzert zu Ehren von Mark Lanegan (✝57) wieder auf der Bühne.

Getty Images Josh Homme auf dem "Splendour in the Grass"-Festival in Byron Bay, Australien im Jahr 2017

Getty Images Queens Of The Stone Age, Rockband, Roskilde Festival 2023

