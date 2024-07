Queens of the Stone Age sagt Tour ab: Josh Homme hat Not-OP

Es gibt traurige Nachrichten für Fans der Band Queens of the Stone Age. Eigentlich sollte die Gruppe in der kommenden Woche ein Konzert in Berlin geben und durch Europa touren. Aufgrund eines Notfalls wird das aber nicht passieren. Auf Instagram erklären die Musiker den Hintergrund. "Josh Homme muss für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren", heißt es in einem Statement. Warum der Sänger ins Krankenhaus muss, wird jedoch nicht erläutert. Ferner lautet es: "Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten und teilen eure Frustration und Enttäuschung."

Der Post der Band bereitet den Nutzern der Social-Media-Plattform große Sorgen. "Vergesst die Auftritte. Geht es Josh gut?", erkundigt sich beispielsweise ein Fan. Auch ein weiterer schreibt: "Hoffentlich macht Josh nichts Lebensbedrohliches durch." Außerdem kommentiert ein dritter User auf verständnisvolle Weise: "Ich hätte euch nächste Woche in Berlin gesehen. Aber ihr braucht euch ganz bestimmt nicht für diese Situation entschuldigen! [...] Wann auch immer du nach Europa zurückkehrst: Ich werde da sein. Aber nimm dir Zeit, um dich zu erholen, lieber Joshua. Wir lieben dich."

Vor einigen Jahren kämpfte der 51-Jährige ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen: 2022 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Damals wurden daraufhin mehrere Operationen durchgeführt, um das erkrankte Gewebe zu entfernen. Obwohl die Eingriffe wohl erfolgreich verliefen, litt Josh jedoch weiterhin an großen Schmerzen. "Ich sage nie, dass es nicht schlimmer werden kann. Das sage ich nie und ich würde das auch nicht raten. Aber ich sage, dass es besser werden kann", zeigte er sich zuversichtlich in einem früheren Revolver-Interview.

Instagram / jhobabyduck Josh Homme, Sängerin

Getty Images Josh Homme, Sänger von Queens of the Stone Age

