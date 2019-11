Josh Homme gehört wieder zu den Single-Männern! Der Frontmann und Gitarrist der Band Queens of the Stone Age heiratete vor zwölf Jahren seine Frau Brody Dalle-Homme, nachdem er mir ihr zwei Jahre lang eine Beziehung geführt hatte. Das Paar hat eine Tochter und zwei Söhne im Alter von drei, acht und 13 Jahren. Jetzt wird allerdings bekannt: Der Musiker und die Sängerin haben sich getrennt!

Wie TMZ berichtet, reichte Joshs Noch-Ehefrau nach Angaben des Gerichts am Freitag die Scheidungspapiere ein. Die genauen Hintergründe für das Ehe-Aus sind bisher nicht bekannt. Brody und der Musiker lernten sich 1996 im Backstage-Bereich eines Festivals kennen. Damals war die gebürtige Australierin noch mit Tim Armstrong aus der Band Rancid liiert.

Während seiner Beziehung verschrieb sich das Paar ganz der Musik. Brody ist heute wieder mit ihrer Band The Distillers unterwegs, der 46-Jährige hingegen gründete verschiedene Bands mit und arbeitete mit ihnen zusammen. So spielte er bei Kyuss Gitarre, bei Eagles of Death Metal Schlagzeug und wirkt heute sowohl bei Queens of the Stone Age als auch bei Them Crooked Vultures mit.

Getty Images Josh Homme 2017

Getty Images Josh Homme und Brody Dalle 2007

Getty Images Musiker Josh Homme

