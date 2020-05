2019 waren Laurita Spinelli (27) und Carlotta Truman (20) als Duo S!sters für Deutschland beim Eurovision Song Contest am Start. Nach ihrem ESC-Flop wurde es ziemlich still um die zwei, bis sie sich vor Kurzem dann ganz auflösten. Offenbar brauchte die Halb-Philippinerin Laurita diese Veränderung, denn auch optisch machte sie einen Wandel durch: Laurita wagte erst kürzlich ein ziemlich krasses Make-over!

Na, bei diesen Bildern muss man tatsächlich zweimal hinschauen: Vor wenigen Tagen präsentierte sich die 27-Jährige ihrer Instagram-Community mit einem ganz neuen Look. Statt einer braunen Wallemähne trägt die Musikerin nun blonde, eingeflochtene Dreadlocks. "Das wünsche ich mir schon seit vier Jahren, aber ich hatte nie den Mut dazu. Endlich!", betitelte die einstige ESC-Hoffnung ihren Netz-Beitrag mit der neuen Frise.

Lauritas brandneuer Style kommt bei ihren Fans ziemlich gut an. "Das sieht wunderschön aus", "Wie geil sieht das bitte aus" oder "Das steht dir einfach so unglaublich gut", kommentierten drei begeisterte User. Wie findet ihr den neuen Look der Künstlerin? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images S!sters im Februar 2019 in Berlin

Instagram / lauritaspinelli Laurita Spinelli, Ex-ESC-Star

Instagram / lauritaspinelli Laurita Spinelli, Musikerin

Was sagt ihr zu Lauritas neuem Look? 116 Stimmen 26 Total cool und stylish! 90 Na ja, ich finde das jetzt nicht so schön...



