Für sie ist der ESC-Stress nun vorbei! Am Samstagabend traten Carlotta Truman (19) und Laurita Kästel (26) zusammen als Pop-Duo S!sters beim Eurovision Song Contest an – für die deutschen Vertreter sprang am Ende jedoch nur der 24. Rang heraus. Doch werden die beiden auch über den Gesangs-Wettbewerb hinaus zusammenarbeiten? Schon vor ihrem großen Auftritt hatten die Musikerinnen diesbezüglich ganz klare Pläne!

"Ja, auf jeden Fall", antworteten die Sängerinnen wie aus einem Mund gegenüber Bild auf die Frage, ob sie auch nach dem Eurovision Song Contest weiterhin zusammen Musik machen werden. Bereits einige Tage vor der Show blickte Carlotta schon in die Zukunft: "Ich denke, dass wir einfach jetzt, nachdem der ESC-Trubel vorbei ist, uns endlich mal zusammensetzen und mal einen Song zusammen schreiben", ließ die ehemalige Supertalent-Kandidatin keinen Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit. "Mal gucken in welche Richtung das geht – ich denke, das wird sehr interessant." Laurita schien die gleiche Ansicht zu vertreten – sie pflichtete ihrer Gesangs-Partnerin umgehend bei: "Glaube ich auch!"

Ob die beiden Musikerinnen ihre Meinung nach dem eher schwachen Abschneiden in Tel Aviv jetzt möglicherweise geändert haben, ist bisher noch nicht bekannt. Unmittelbar nach dem ESC schienen die beiden aber trotz ihrer mageren Punkte-Ausbeute alles andere als niedergeschlagen zu sein – in einer Live-Schaltung mit Barbara Schöneberger (45) präsentierten sich die Sängerinnen bestens gelaunt.

Getty Images Carlotta Truman beim "Eurovision Song Contest", 2019

Getty Images Laurita Kästel beim ESC 2019

Getty Images Carlotta Truman und Laurita Kästel beim ESC 2019

