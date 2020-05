Matthias Matschke lebt momentan mit viel Disziplin. Aufgrund der aktuellen Situation versucht auch der Schauspieler, so gut es geht zu Hause zu bleiben. Dadurch, dass er momentan offenbar auch nicht vor der Kamera stehen muss, hat er ziemlich viel freie Zeit. Dennoch bemüht er sich, dass sein Alltag nicht aus den Fugen gerät: Er richtet sich derzeit nach einer alten Mönchsregel.

"Halte Ordnung und die Ordnung hält dich in Ordnung", lautet der Grundsatz aus dem Kloster, an dem der TV-Star sich in diesen Krisenzeiten orientiert, wie er im Interview mit der Deutschen Presseagentur erzählte. Demnach steht der "Polizeiruf 110"-Darsteller jeden Tag um sieben auf und versucht, seinen Tag durchzutakten. "Das gibt mir Struktur", erklärte der 51-Jährige. Wie genau er sich seine Zeit vertreibt, verriet er allerdings nicht.

Matthias sieht in der häuslichen Isolation sogar etwas Gutes: "Dass man jetzt die Sekunden und die Minuten anders erleben kann als sonst – das ist schon eine sehr immense Erfahrung. Und auch, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu langweilen, ist was Tolles." Bei seinen Fans dürfte ab sofort, zumindest an einem Tag der Woche, dagegen wohl keine Langeweile mehr aufkommen: Am Freitag startet die letzte Staffel der Krimiserie "Professor T", in der er die Hauptrolle spielt.

Anzeige

ActionPress Matthias Matschke im März 2019 in Berlin

Anzeige

ActionPress Matthias Matschke im Januar 2019 in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Matthias Matschke im Juni 2014 in München



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de