Große Trauer bei Serienliebhabern! Der ehemalige Kinderstar Ken Osmond ist vor allem in den 50ern durch seine Rolle als vorlauter Eddie Haskell in der US-Sitcom "Erwachsen müßte man sein" berühmt geworden. Einem breiteren Fernsehpublikum dürfte er aber auch durch seine Auftritte in Filmklassikern wie "Lassie" und "Fury" bekannt sein. Jetzt gibt es allerdings traurige Nachrichten von dem Kalifornier: Im Alter von 76 Jahren ist der Schauspieler nun gestorben.

Wie TMZ berichtet, starb Ken am 18. Mai in seinem Haus in Los Angeles, umgeben von seiner Familie. Eric, der Sohn des Hollywoodstars, der seit seinem neunten Lebensjahr auf der Bühne stand, bestätigte den Tod gegenüber des US-Nachrichtenblattes. "Er war ein unglaublich gütiger und wunderbarer Vater. Er wurde geliebt und wird sehr vermisst werden", erzählte der Erstgeborene. Der "Eddie"-Autor hinterlässt zwei Söhne und seine Frau Sandra Purdy, mit der er seit über 50 Jahren verheiratet war.

Am meisten wird Ken den TV-Zuschauern wohl für seine Paraderolle in "Erwachsen müßte man sein" in Erinnerung bleiben. Diese war eigentlich nur als Gastspiel angedacht, aber der Schauspieler war so talentiert, dass seine Figur ein fester Bestandteil des Casts wurde. Dadurch verkörperte er den Kultcharakter Eddie in über sechs Staffeln und 234 Episoden.

Getty Images Ken Osmond bei der Hollywood Christmas Parade im Dezember 2013

ActionPress Ken Osmond bei der Comic Con in Hamilton im Oktober 2014

Getty Images Cathy Garver, Alison Arngrim und Ken Osmond bei einer Convention in Burbank im August 2003



