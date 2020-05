Ausgerechnet in Quarantäne hat sich Ennesto Monté (45) wieder neu verliebt! Seit seiner Trennung von der Ex-Dschungelcamperin Anastasiya Avilova (31) wurde es in Sachen Beziehung ruhig um den Reality-TV-Darsteller. Zuletzt war er Kandidat bei Promis unter Palmen, musste sich dort aber sehr schnell von seinen Konkurrenten verabschieden – zum Flirten kam er dort nicht, weil er bereits in der ersten Sendung rausflog. Jetzt hat er aber wieder allen Grund zur Freude: Ausgerechnet als er eine Covid-19-Erkrankung auskurierte, lernte er seine neue Freundin kennen!

Wie Ennesto jetzt gegenüber Bild erklärte, ist er mit dem kroatischen Model Vanja Rasova zusammen. Beide hatten sich bei der Kuppelshow-Kandidatin Evanthia Benetatou (28) mit dem Virus infiziert und sich dadurch kennengelernt. Schnell sei aus einer Freundschaft in Quarantäne Liebe geworden: "Da Vanja in dieser Zeit ohnehin auf die Wohnung einer Freundin in Frankfurt aufpassen musste, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und das gemeinsam ausgeschwitzt." Die beiden hätten sich unter diesen Umständen gleich ganz anders kennengelernt.

Der Influencerin, der über 44.000 Follower auf Instagram folgen, gefalle vor allem eine Sache an dem gebürtigen Serben, der sich vor rund einem Jahr den Penis vergrößern ließ: "Wenn man ihn persönlich kennt, weiß man, dass er ganz zahm ist. Ich finde es schön, dass er nicht mehr so sehr als Macho auftritt. Ennesto hat einen eigenen Humor, den nicht jeder versteht." Auch den Game of Clones-Zuschauern dürfte Vanja ein Begriff sein – sie nahm Anfang des vergangenen Jahres an der Doppelgänger-Sendung teil.

SAT.1 / Richard Hübner Ennesto Monté, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova im März 2020

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, Model



