Date-Night: Liebt Vanja Rasova jetzt diesen TV-Verführer?

Ist Vanja Rasova neu verliebt? Bekannt wurde die Internetbekanntheit vor allem an der Seite ihres Ex-Freundes Ennesto Monté (48). Danach ging es für sie aber auch ins Reality-TV: Bei Ex on the Beach turtelte sie mit Eric Sindermann (35), bevor der zurückruderte, weil sein Herz immer noch für seine Verflossenen Tara Tabitha (30) hing. Doch trotz der Liebespleiten könnte die Influencerin nun wieder ihr Herz verschenkt haben: Datet Vanja diesen Temptation Island-Verführer?

In ihrer Instagram-Story teilt Vanja das Bild eines dunklen Cocktails. Dahinter ist auf dem Tisch der tätowierte Arm eines Mannes zu sehen. Den Post kommentiert sie mit "Date Night". Darunter markiert sie Chris Paras. Der wird Fans vor allem in der fünften Staffel "Temptation Island" aufgefallen sein, dort versuchte er nämlich als Verführer den Frauen den Kopf zu verdrehen. Der Webstar repostet die Story bereits. Bahnt sich zwischen den beiden etwa eine neue Liebelei an?

Zuletzt hatte Vanja sich allerdings weniger auf ihr Liebesleben und dafür mehr auf ihre Karriere konzentriert. Im Oktober vergangenen Jahres hatte sie sich einen Lebenstraum erfüllt und ihren ersten Song veröffentlicht. "Musik war schon immer meine Leidenschaft. Als Kind wollte ich eigentlich immer zu DSDS und Britney Spears imitieren", hatte sie gegenüber Promiflash erzählt.

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / chrisparas.official Chris Paras, ehemaliger "Temptation Island"-Verführer

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, TV-Star

