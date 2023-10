"Feiern und Spaß": Vanja Rasova bringt ersten Song raus

Sie hat einen neuen Karriereschritt gewagt. Vanja Rasova ist aus zahlreichen Reality-TV-Formaten bekannt. Unter anderem versuchte die Beauty ihr Glück bei Ex on the Beach. Doch Vanja konnte bereits einen weiteren Erfolg für sich verbuchen: Die Influencerin ergatterte nämlich eine Schauspielrolle in einer Hollywoodproduktion. Aber Vanja scheint ein echtes Multitalent zu sein. Sie hat nun auch ihren ersten Song rausgebracht.

Am Freitag erschien das erste Lied des Netzstars. "Mein Song 'Disco Safari' ist ein Gute-Laune-Club-Song, zu dem man feiern und Spaß haben kann. Ein wenig Sprechgesang mit Elektro und House anschließend – nennen wir es einfach einen geilen Disco-Song", beschreibt Vanja ihr Stück gegenüber Promiflash. Sie habe etwas in die Richtung von Lady Gagas (37) "Just Dance" kreieren wollen. "Im Song geht es darum, dass ich mich mit meinen Mädels fertig mache für eine Party, uns alle im Club anschauen und wir eine geile Nacht haben und beide nicht nach Hause gehen wollen", fasst die Blondine zusammen.

Es wird wohl auch nicht Vanjas letztes musikalisches Projekt bleiben. "Aber ich arbeite schon an weiteren Songs. Definitiv werde ich weiter Musik machen", kündigt die Beauty weiter an. Einige Traumfeatures hat Vanja auch. "Es gibt so viele tolle Künstler, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Robin (36) Schulze finde ich musikalisch sehr interessant. Auf der anderen Seite aber auch Luciano (29) oder RAF Camora (39) – obwohl das komplett verschiedene Musikrichtungen sind", verrät sie.

Anzeige

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de