Ennesto Monté (45) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt! Zu den weltweit tausenden Infizierten zählen mittlerweile auch einige Promis. So zeigte auch Reality-TV-Darstellerin Evanthia Benetatou (27) Symptome und ließ einen Test durchführen. Wie Eva ihrer Community vor wenigen Tagen mitteilte, fiel das Ergebnis bei ihr positiv aus. Vor knapp zwei Wochen hatte sie Kontakt zu TV-Kollege Ennesto – und auch er hat das Virus!

"Es fing mit Kopfschmerzen und Fieber an. Dann habe ich mich testen lassen", erklärte Ennesto im Bild-Interview. Vermutlich steckte sich das TV-Gesicht bei seinem letzten Musikvideo-Dreh an, bei dem auch Eva als Nebendarstellerin mitwirkte. Nach dem positiven Testergebnis gab Ennesto allen Leuten, die mit am Set waren, Bescheid. "Am Montag ging es mir so schlecht, dass ich dachte, ich muss den Notarzt rufen", offenbart der 45-Jährige.

Auch Eva hatte mit der Infektion zu tun. Nach trockenem Husten und starken Gliederschmerzen habe sich ihr Zustand mittlerweile aber wieder gebessert: "Ich muss sagen, ich fühle mich relativ fit", erklärte das Ex-Bachelor-Babe via Social Media.

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Sternchen

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Gesicht



