Musik war schon immer TV-Star Vanja Rasovas Leidenschaft

Es war schon immer ihr großer Traum. Vanja Rasova kennt man aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, wie unter anderem Ex on the Beach. Ihr Geld verdient sie aber auch auf anderem Weg: Nachdem sie sich eigentlich von der Erotikplattform OnlyFans zurückgezogen hatte, verkündete sie Anfang des Jahres ihre Rückkehr. Nun baut sich Vanja eine weitere Karriere auf: Sie hat ihren ersten Song rausgebracht. Das war schon immer ihr großer Traum gewesen!

"Musik war schon immer meine Leidenschaft. Als Kind wollte ich eigentlich immer zu DSDS und Britney Spears (41) imitieren", schwärmt Vanja im Interview mit Promiflash. Durch Zufall habe sie dann Anfang des Jahres einen Produzenten kennengelernt. "Das war ein absoluter Zufall, weil ich mein Taxi verpasst hatte. Wir haben viel gesprochen und einfach Sachen im Studio ausprobiert. Später bin ich noch einmal nach Gran Canaria geflogen, um 'Disco Safari' aufzunehmen", erklärt sie die Story hinter ihrem Song.

Und Vanja hat noch große Pläne für die Zukunft. "Es gibt so viele tolle Künstler, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Robin Schulz (36) finde ich musikalisch sehr interessant. Auf der anderen Seite aber auch Luciano (29) oder RAF Camora (39) – obwohl das komplett verschiedene Musikrichtungen sind", verrät sie.

Vanja Rasova, Reality-TV-Star

Vanja Rasova, August 2023

Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Star

