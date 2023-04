Bald Hollywoodstar? Vanja Rasova ergattert Spielfilmrolle

Wird sie jetzt ein Filmstar? Vanja Rasova ist bekannt aus den Reality-TV-Formaten wie Ex on the Beach oder "Eating with my Ex". Schon davor war die Blondine wegen ihrer Kurz-Beziehung mit Ennesto Monté (48) im Gespräch gewesen. Aktuell baut sich das Model eine Fangemeinde auf der Erotikplattform OnlyFans auf und lässt dafür die Hüllen fallen. Nun hat sich die Influencerin anscheinend einen neuen Job geangelt: Vanja wurde für eine Hollywoodproduktion gecastet!

Wie der Realitystar Promiflash berichtete, war sie nach Los Angeles gereist, um dort für eine Rolle in einem Spielfilm vorzusprechen. "Es sieht sehr gut für mich aus", freute sich die Beauty. "Das heißt, ich werde im Sommer wieder nach L.A. fliegen. Der Film wird in Hollywood produziert", verriet Vanja. Sie fiebere dem Dreh schon freudig entgegen. Allerdings dürfe sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Rolle preisgeben.

Die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin hat auch mittlerweile zum Thema Beauty recht bodenständige Ansichten. "Durch soziale Medien verfällt man in einen Wahn, dass man einem bestimmten Ideal entsprechen muss", hatte Vanja erkannt und offen mit Promiflash darüber gesprochen. Nach ihrer Brustvergrößerung und einer Fettabsaugung wolle sie jetzt sie selbst sein und keine weiteren Eingriffe mehr vornehmen lassen.

privat Vanja Rasova, Reality-TV-Star

privat Vanja Rasova in Los Angeles 2023

privat Vanja Rasova, Influencerin

