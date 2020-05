Huch! Bei diesen Bildern muss man wirklich zweimal hinschauen, ob darauf tatsächlich Michelle (48) zu sehen ist. Der Schlagerstar hatte offenbar Lust auf eine bemerkenswerte Typveränderung! Mal mit kurzen, mal mit langen Haaren, aber immer blond flitzt die 48-Jährige normalerweise über die roten Teppiche und Konzertbühnen. Jetzt präsentierte sich die Sängerin von Kopf bis Fuß in neuem Gewand: Mit brünetter Haarpracht und Lederhose wurde sie zur regelrechten Rocklady!

Die Schlagerqueen trat beim SWR4-bei-Euch-Autokino-Konzert auf und ließ sich von der Zuschauermenge, die sich durch Lichthupe bemerkbar machte, feiern. Auf den Konzertfotos, die SWR4 via Instagram-Account veröffentlichte, sticht aber etwas direkt ins Auge: Die gebürtige Schwarzwälderin hat ihren Typ total verändert. Aus der einstigen Blondine wurde eine brünette Lady – und die Haare sind auch um einiges länger! Mit engen schwarzen Lederhosen und dunklem T-Shirt unterstrich sie den neuen Power-Look und wirkte superselbstbewusst mit ihrem neuen Äußeren.

"Tolle neue Haare, Michelle", schwärmte ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer schrieb: "Die Haare stehen ihr so viel besser!" Insgesamt fallen die Reaktionen eher positiv aus, negative Kommentare sind kaum zu finden. Was sagt ihr zu Michelles neuen Look? Stimmt unten ab!

Andreas Rentz/Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Instagram / michelle_aktuell Michelle mit ihrer neuen Frisur



