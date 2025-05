Sabrina vs. Michelle: Diese Dame gewinnt "Schlag den Star"

Am Samstagabend kam es bei Schlag den Star zum spannenden Aufeinandertreffen zweier Musiklegenden: Schlagerkönigin Michelle (53) trat gegen die Deutschrapperin Sabrina Setlur (51) an. Michelle, die laut Moderator Matthias Opdenhövel (54) als erste Großmutter überhaupt bei der Sendung teilnahm, zeigte vollen Körpereinsatz. Ihre Gegnerin konnte zwar in einigen Quizspielen glänzen, doch am Ende setzte sich die "Wer Liebe lebt"-Interpretin durch. Freudestrahlend reckte sie den Koffer mit den gewonnenen 100.000 Euro in die Höhe und fiel vor lauter Jubel sogar Gastgeber Matthias um den Hals.

In einem spektakulären Moment zeigte Michelle, wie ehrgeizig sie an die Sache herangegangen war. Für ein Spiel wurden die beiden Musikerinnen in Metallkäfige gesteckt, in denen sie so schnell wie möglich Dutzende von Luftballons zum Platzen bringen sollten. Während sich Sabrina auf ihre Hände und Füße beschränkte, entschied sich ihre Gegnerin kurzerhand dazu, die Ballons zu zerbeißen. Mit Erfolg: Dieses Duell konnte sie in Windeseile für sich entscheiden.

Vor dem Aufeinandertreffen in der Show spuckten beide Powerfrauen große Töne. "Ich kenne den Weg zur Spitze. Ich schicke dir den Standort", prahlte Sabrina in einer Pressemitteilung von ProSieben. Die Arroganz hat sich die 51-Jährige hart erarbeitet: Sie war die erste Rapperin mit einem Nummer-eins-Hit in den deutschen Charts. Michelle erklärte vor der Livesendung: "Ich habe die Schlagerwelt durchgespielt, aber das hier ist eine echte Challenge."

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

Getty Images Sabrina Setlur, Rapperin

