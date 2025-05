Diese zwei Damen treten am Samstag bei "Schlag den Star" an

Am kommenden Samstag treffen zwei außergewöhnliche Frauen bei Schlag den Star aufeinander: Rap-Ikone Sabrina Setlur (51) fordert Schlagerqueen Michelle (53) heraus. Das TV-Duell wird ab 20:15 Uhr sowohl im Fernsehen als auch bei Joyn übertragen. Insgesamt treten die beiden Musikerinnen in bis zu 15 Runden gegeneinander an, wobei nicht ihr musikalisches Talent, sondern sportlicher Ehrgeiz, Geschick und Schnelligkeit im Vordergrund stehen sollen. Die Gewinnerin des Abends nimmt ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause.

Schon im Vorfeld zeigen sich beide Konkurrentinnen kampfeslustig: Während Michelle das anstehende Kräftemessen als echte Herausforderung sieht und erklärt: "Ich habe die Schlagerwelt durchgespielt, aber das hier ist eine echte Challenge", lässt Sabrina keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen. "Ich kenne den Weg zur Spitze. Ich schicke dir den Standort", kontert sie laut Presseportal locker. Moderiert wird der spannende Abend von Matthias Opdenhövel (54), während Ron Ringguth (59) das Geschehen kommentiert. Das Produktionsteam von Brainpool sorgt dafür, dass die Show reibungslos über die Bühne geht.

Wer die beiden genauer kennt, weiß: Hinter der Bühne sind die Musikerinnen echte Powerfrauen. Sabrina, die in den 1990er-Jahren als Pionierin des deutschsprachigen Female-Raps berühmt wurde, liebt es inzwischen, auch als Schauspielerin neue Wege zu gehen. Ab 16. Mai ist sie mit einer Paraderolle in der Comedy-Serie "Messiah Superstar" auf Joyn zu sehen – und spielt dort sich selbst. Michelle blickt ebenso auf eine bewegte Karriere zurück, in der sie mit emotionalen Songs und ihrer Offenheit über private Höhen und Tiefen viele Fans gewann. Abseits der Schlagerbühne zeigt sie gern ihren Sportsgeist und ist immer für eine Überraschung gut.

Getty Images Michelle, Febraur 2012

Getty Images Sabrina Setlur, Rapperin

