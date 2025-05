Michelle und ihr Verlobter Eric Philippi sind nicht getrennt

In den vergangenen Stunden gab es Gerüchte um eine mögliche Trennung von Michelle (53) und Eric Philippi. Nun spricht der Verlobte der Schlagersängerin Klartext – an den Spekulationen ist nichts dran. "Um das direkt einmal zu dementieren: Danke für eure ganzen Berichte, wir sind nach wie vor zusammen", stellt der Musiker nun in seiner Instagram-Story klar. Er habe sich heute eigentlich gar nicht äußern wollen – doch die Gerüchteküche habe so sehr gebrodelt.

"Wir lieben uns, halten uns. Und nur weil wir unser Leben nicht 24/7 auf Social Media breittreten, bedeutet das nicht, dass wir uns getrennt haben oder irgendwas nicht okay ist", versichert Eric seinen Fans abschließend. Während er also mit den Gerüchten aufräumt, klang das Statement von Michelles Management eher anders und schon fast kryptisch. "Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den genannten Themen aktuell keinen Kommentar abgeben", hieß es dazu in einer Erklärung gegenüber RTL. Doch zwischen der Musikerin und ihrem Liebsten scheint also alles gut zu sein – die Fans können aufatmen.

Im Sommer 2023 machte Michelle die Beziehung zu ihrem deutlich jüngeren Partner öffentlich – fast 25 Jahre trennen sie. Ein Jahr später verrieten die beiden Turteltauben in der Show "Schlagerboom" schließlich, dass sie den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt haben. "Von der ersten Sekunde an war für mich klar, dass sie die Frau für mein Leben ist. Deshalb habe ich ihr vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt", schwärmte Eric damals von seiner Herzensdame.

Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024

Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

