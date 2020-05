Jana Ina (43) und Giovanni Zarrella (42) haben einen neuen Mitbewohner! Bislang lebten die beiden TV-Bekanntheiten mit ihren zwei Kindern zusammen. Bis vor zwei Monaten gehörte auch noch der kleine Hund Tyson dazu. Schweren Herzens musste die Familie jedoch Abschied von ihm nehmen: Er starb im Alter von 17 Jahren. Diesen Verlust mussten Jana Ina und Giovanni erst einmal verarbeiten. Jetzt scheinen sie sich aber wieder auf ein neues Haustier einlassen zu können: Sie haben sich einen neuen Vierbeiner angeschafft!

Auf Instagram teilte die Moderatorin zwei Schnappschüsse mit ihrem Mann und stellte ihren Hund den Fans vor: "Mein Name ist Cici oder genauer gesagt Cipoletta Zarrella. Ich müsste so ungefähr ein halbes Jahr alt sein und wurde in Ungarn geboren." Später sei sie in ein Tierheim gekommen und dort auf ihre neue Familie – die Zarrellas – getroffen. "Hey, die sind laut, herzlich und lustig, genau wie ich! Also habe ich mir die ausgesucht", schilderte Jana Ina den vermutlichen Gedankenverlauf der kleinen Fellnase.

Darüber hinaus versteckte Jana Ina in ihrem Post auch noch eine kleine Botschaft an ihre Fans und rief dazu auf, herrenlosen Lebewesen ein Zuhause zu bieten: "Übrigens, im Tierheim gibt es noch einige Freunde von mir, die sich auch voll auf eine Familie freuen würden."

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella im Mai 2020

